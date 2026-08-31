فوز فرايبورغ وأوغسبورغ في البوندسليغا

فوز فرايبورغ وأوغسبورغ في البوندسليغافاز فريق فرايبورغ على ضيفه فيردر بريمن بنتيجة 4 - 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

سجل أهداف فرايبورغ، كل من يويتو سوزوكي (ثلاثية) في الدقائق 29 و48 و55، وإيغور ماتانوفيتش في الدقيقة 45.. فيما سجل الهدف الوحيد لفيردر بريمن، داريوس ستالماخ في الدقيقة 76.

وحصد فرايبورغ أول 3 نقاط وضعته في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب، أما بريمن فقد جعلته الهزيمة في المركز الخامس عشر بلا نقاط.

وفي مباراة ثانية، تغلب فريق أوغسبورغ على ضيفه شالكة بثلاثية دون رد.

سجل أهداف المبارة كل من ميكائيل جريجوريتش في الدقيقة 18، وأنطون كيد في الدقيقة 79، ورودريجو ريبيرو في الدقيقة 90+2.

وحصد أوغسبورغ أول 3 نقاط ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ المتصدر وفرايبورغ الثاني ولايبزج ثالث الترتيب، فيما بقي شالكة في المركز 16 بلا رصيد.