الزمالك يصل استاد القاهرة لمواجهة بتروجت في الدوري الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 08:33 مساءً - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بتروجت، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الزمالك والجهاز الفني، عقب الوصول إلى ملعب المباراة، على تفقد أرضية استاد القاهرة، قبل بدء الاستعدادات الأخيرة وخوض عمليات الإحماء التي تسبق انطلاق المواجهة.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، قد عقد محاضرة فنية للاعبين داخل فندق الإقامة قبل التوجه إلى استاد القاهرة، تناول خلالها عددًا من الجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، كما استعرض طريقة اللعب والمهام المنتظرة من اللاعبين، قبل منحهم التعليمات النهائية.

ويبحث الزمالك عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بتروجت، في إطار سعي الفريق لمواصلة مشواره بصورة قوية في منافسات الدوري الممتاز، وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وبتروجت في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الاثنين، على