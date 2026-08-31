الهلال السعودي يفسخ عقده مع كريم بنزيما بالتراضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 08:33 مساءً - أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا إنهاء تعاقده مع الفرنسي كريم بنزيما بالتراضي بين الطرفين، ليضع حدًا لمسيرة المهاجم المخضرم مع الفريق بعد فترة قصيرة قضاها بقميص الزعيم.

وكشفت شركة نادي الهلال أن الاتفاق تم بين الطرفين لإنهاء العلاقة التعاقدية، مع توجيه الشكر إلى كريم بنزيما على الفترة التي قضاها مع الفريق، وما قدمه من أداء والتزام واحترافية وروح قيادية داخل الملعب وخارجه.

الهلال يعلن تفاصيل مخالصة بنزيما

أكد مجلس إدارة شركة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، أن الأمير الوليد بن طلال تكفل بقيمة المخالصة التعاقدية الخاصة بكريم بنزيما، والتي تم بموجبها إنهاء عقد اللاعب مع النادي بالتراضي.

وأعرب مجلس إدارة الهلال عن تقديره لدعم الأمير الوليد بن طلال للنادي، مشيدًا بمبادراته المستمرة ومساندته لمسيرة الفريق، بما يدعم طموحات الزعيم ويحافظ على حضوره القوي في مختلف البطولات.

وكان بنزيما قد انضم إلى صفوف الهلال في يناير الماضي، قادمًا من اتحاد جدة، وشارك مع الفريق في 16 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، كما ساهم في تتويج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب التقارير، فإن الاتفاق المعلن يتعلق بإنهاء عقد بنزيما مع نادي الهلال فقط، بينما يستمر ارتباط اللاعب مبدئيًا برابطة الدوري السعودي حتى عام 2030، في الوقت الذي تزايدت فيه التكهنات بشأن مستقبله وإمكانية اعتزاله كرة القدم.

أرقام كريم بنزيما مع اتحاد جدة

بدأت تجربة كريم بنزيما في الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة، بعدما انتقل إلى صفوف العميد في صيف 2023 عقب نهاية رحلته التاريخية مع ريال مدريد الإسباني.

وخلال مسيرته مع الاتحاد، خاض المهاجم الفرنسي 83 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 54 هدفًا وصناعة 17 هدفًا، كما ساهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بنزيما.. مسيرة تاريخية مع ريال مدريد

ارتبط اسم كريم بنزيما بأبرز فترات النجاح في تاريخ ريال مدريد، بعدما انضم إلى النادي الملكي قادمًا من ليون الفرنسي عام 2009 مقابل 35 مليون يورو.

وخاض النجم الفرنسي 648 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 354 هدفًا وصنع 158 هدفًا، كما توج مع الفريق بـ25 بطولة خلال 14 عامًا، ليصبح أحد أبرز الهدافين واللاعبين المتوجين بالألقاب في تاريخ النادي.

وعلى الصعيد الدولي، شارك بنزيما مع منتخب فرنسا في 97 مباراة خلال الفترة من 2007 وحتى 2022، وسجل 37 هدفًا.