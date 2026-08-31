النائب العام يأمر بمنع متهمين في واقعة مدرسة «جلوبال براديم» من التصرف في أموالهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 08:33 مساءً - أصدر النائب العام قرارًا بمنع عدد من المتهمين في واقعة مدرسة «جلوبال براديم» بالقاهرة الجديدة من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلاب.

ويأتي القرار استكمالًا لبيان النيابة العامة الصادر في 23 أغسطس 2026، بشأن التحقيقات في البلاغات المتعلقة بوقائع مدرسة «جلوبال براديم» بالقاهرة الجديدة.

وكشفت التحقيقات، بحسب بيان النيابة العامة، عن توافر أدلة تشير إلى ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة، لصالح مالك المدرسة، الذي سبق حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وأوضحت النيابة أن ما توصلت إليه التحقيقات جاء في ضوء نتائج أعمال جهات البحث، إلى جانب ما تضمنه تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية من نتائج وملاحظات بشأن الواقعة.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين، إلى جانب زوجاتهم وأولادهم القصر، بصورة مؤقتة من التصرف في أموالهم الشخصية، مع عدم شمول القرار أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

وشمل قرار المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى مالك المدرسة وعدد من المساهمين بها.

كما امتد القرار إلى عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة، بعدما كشفت التحقيقات عن صلتهم بتوفير تمويلات لأولياء الأمور، استنادًا إلى مستندات مرتبطة بمنح التمويلات الاستهلاكية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوقوف على جميع ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية للمتهمين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.