وزارة التعليم توجه بإبرام عقود موسمية للمعلمين فوق سن الـ 45 عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 10:33 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في ضوء الحاجة الى الإستعانة بالكوادر البشرية اللازمه لتلبية احتياجا العمل بالمدارس في مجال التدريس بنظام الحصة، ولمدة محددة، واستناداً إلى أحكام المادة 30 من القانون رقم 6 لسنة 2022 ، وتقنيناً لاوضاع المعلمين العاملين بالحصة ممن تتجاوز اعمارهم 45 عاماً، وابرام عقود موسمية لسد العجز، وعلية يتم البدء الفورى فى اتخاذ الاجراءات التنفيذية التالية :-

- إعداد حصر - دقيق وشامل ( قاعدة بيانات ( بكل إدارة تعليمية لتسجيل المعلمين بنظام الحصة الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، شامله التخصص، وعدد سنوات الخدمة الفعلية للعمل الميداني .

- توقيع عقود لمن تجاوزت أعمارهم 45 عاما لتوفيق وضعهم المالى وصرف المستحقات بانتظم وفق ضوابط التعاقد المعتمدة، كما أرسلت الوزارة نموذج عقد التعاقد مع العاملين بالحصة ممن تجاوز سن الخامسة والاربعين عاماً، وذلك للإسترشاد به عند اتخاذ اجراءات التعاقد، وفقاً للضوابط والشروط والاحكام المنظمه فى هذا الشأن.