بالرقم القومى.. خطوات سداد المصروفات الدراسية وقيمتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 11:30 صباحاً - مع اقتراب العام الدراسى الجديد المقرر أن ينطلق 12 سبتمبر المقبل، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آليات وخطوات سداد المصروفات الدراسية للطلاب.

وشددت الوزارة على أنه يتم سداد المصروفات الدراسية على قسطين، يتم توريدهما إلى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، باستخدام الرقم القومي للطالب، أو كود الطالب بالنسبة للطلاب غير المصريين.

موعد سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية

وأوضحت أن القسط الأول يُسدد اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، بينما يُسدد القسط الثاني اعتبارًا من أول فبراير 2027.

وجاءت قيمة الأقساط وفقًا للمراحل التعليمية المختلفة كالتالي:

- من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية الحلقة الإعدادية: 255 جنيهات للقسط الأول و65 جنيهًا للقسط الثاني.

- الصف الأول الثانوي العام: 430 جنيهًا للقسط الأول و115 جنيهًا للقسط الثاني.

- الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: 415 جنيهًا للقسط الأول و115 جنيهًا للقسط الثاني.

- الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته: 200 جنيه للقسط الأول و45 جنيهًا للقسط الثاني.

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته: 185 جنيهًا للقسط الأول و45 جنيهًا للقسط الثاني.