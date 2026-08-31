الأعلى للإعلام: استدعاء ممثل قناة الحياة بسبب مخالفة برنامج «كورة كل يوم»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 01:33 مساءً - قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "الحياة" لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "كورة كل يوم" المذاعة بتاريخ 29 أغسطس الجاري، تقديم كريم حسن شحاتة، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

مخالفة الأكواد الإعلامية

وجاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.