أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفرقة ورياح

توقعات بهطول أمطار متفرقة ورياح
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع رياح هابطة على محافظات إب، وتعـز، والضالع، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وتشمل أجزاء من سهل تهامة.
ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وشبوة ومرتفعات لحج، وأبين وحضرموت والمهرة) وأجزاء من الساحل الغربي.
وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجـد في ممراتها أثنـاء وبعد هطـول الأمطـار ونصح السائقين بعدم عبـور الجسور الأرضيـة أثنـاء السيول.
كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبليـة بسبب هطـول الأمطـار وتشكّل الضباب، ومن العواصف الرعديـة.
ودعا المركز إلى تجنب التواجـد في الأماكن المرتفعـة وبالقرب من الهياكل المعدنيـة والأشجار العالية، وعدم استخدام الهواتف المحمولة، وضرورة فصل التيار الكهربائي، والابتعـاد عن المياه، حفاظاً على سلامة الأرواح.
وحث الجهات المختصة ذات العلاقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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