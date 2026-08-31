قبل الموعد المحدد بعامين.. «فيوم 4» يبدأ الإنتاج بغرب دلتا النيل بإضافة 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 31 أغسطس 2026 04:37 مساءً -

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتسريع وتيرة تنمية الحقول وربط الآبار على الإنتاج، بدأت شركة بي بي الإنتاج من بئر «فيوم 4» بمنطقة غرب دلتا النيل، بما يسهم في إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا.

ويأتي بدء الإنتاج من البئر في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمارات وتسريع وتيرة تنمية الحقول، حيث أسهمت شركة بي بي في التعجيل بتنفيذ مشروع تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات القائمة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

ونجحت الشركة في تقديم موعد بدء إنتاج الغاز من بئر «فيوم 4» بنحو عامين عن الموعد المخطط له، في ضوء الإسراع في تنفيذ المشروع والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة، بما يعكس أهمية تكامل أعمال الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وتسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وكانت شركة بي بي قد نفذت حملة استكشافية ناجحة في عام 2025، أسفرت عن اكتشاف بئر «فيوم»، لتبدأ بعد ذلك أعمال تطوير البئر وربط إنتاجه بتسهيلات غرب دلتا النيل لمعالجة الغاز.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من موارد الحقل، نجحت الشركة كذلك في حفر مسار جانبي للبئر للوصول إلى طبقات مكمنية ميسينية جديدة داخل حقل غرب دلتا النيل، على أعماق تقارب 3 آلاف متر، دون الحاجة إلى حفر بئر منفصل أو إنشاء بنية تحتية جديدة تحت سطح البحر، بما أسهم في خفض الوقت اللازم لبدء الإنتاج والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وتم ربط إنتاج البئر بتسهيلات غرب دلتا النيل لمعالجة الغاز من خلال خط أنابيب «جيزة–فيوم»، بالاعتماد على حلول هندسية مبتكرة للتغلب على التحديات الفنية، والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة، بما أتاح الوصول إلى كميات إضافية من الغاز وتسريع وضعها على الإنتاج.

وقال وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، إن بدء إنتاج بئر «فيوم 4» يعكس دعم الشركة المستمر لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تسريع أعمال التنمية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتوظيف أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في مصر.

يُشار إلى أن منطقة غرب دلتا النيل تضم مجموعة من حقول الغاز الواقعة في المياه البحرية المصرية، ضمن امتيازي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط للمياه العميقة، وتتولى شركة بي بي تشغيل تسهيلات غرب دلتا النيل بحصة تبلغ 82.75%، فيما تمتلك شركة هاربور إنيرجي الحصة المتبقية البالغة 17.25%.