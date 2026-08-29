حازم ومازن محسن يكشفان لـ«جوهرة مصرية» رحلة احتراف الغناء والتمثيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أغسطس 2026 03:29 مساءً - قال حازم محسن، مطرب وممثل ومؤدي فن المونولوج، إنه بدأ مشواره الفني في السابعة من عمره داخل دار الأوبرا المصرية، بعدما توجه إلى مركز لتنمية المواهب، مؤكدًا أنه في البداية لم يكن يدرك كيف ستسير التجربة أو كيف يمكن أن يوازن بينها وبين دراسته في المرحلة الابتدائية.

وأضاف حازم، خلال استضافته ببرنامج «جوهرة مصرية»، الذي تقدمه الإعلامية هبة عبد الفتاح على قناة CBC، أنه مع مرور الوقت بدأ في تنظيم وقته بين الدراسة والتدريب الفني، كما تعلم المقامات الموسيقية، ووقف على خشبة المسرح، وهو ما ساعده على كسر حاجز الخوف والتغلب على رهبة مواجهة الجمهور.

وأوضح أن تجربة الوقوف أمام الجمهور في سن مبكرة كان لها دور كبير في تطوير شخصيته الفنية، ومنحه الثقة اللازمة للاستمرار في الغناء والتمثيل وتقديم فن المونولوج.

مازن محسن: أختار الأغاني التي تناسب طبقة صوتي

من جانبه، قال مازن محسن، مطرب وممثل، إنه يحرص عند اختيار الأغاني على انتقاء اللون الغنائي الذي يتناسب مع طبقة صوته، موضحًا أن صوته يتميز بطبقة خشنة.

وأشار مازن إلى تأثره بعدد من رموز الغناء المصري، وفي مقدمتهم الفنانان محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب، مؤكدًا قدرته على تقديم نبرات صوتية قريبة من أسلوبهما عند أداء الأغاني.

وتعكس تجربة الشقيقين حازم ومازن محسن أهمية اكتشاف المواهب في سن مبكرة، ودور التدريب المستمر في تطوير القدرات الفنية، إلى جانب الدعم الأسري الذي يساعد الموهوبين على الاستمرار وتحويل شغفهم بالفن إلى مسار احترافي.