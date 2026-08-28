طرابزون سبور يخسر أمام فيرينكفاروسي برباعية ويودع الدوري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أغسطس 2026 01:29 صباحاً - ودع طرابزون سبور التركي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بطولة الدوري الأوروبي، بعد خسارته الثقيلة أمام مضيفه فريق فيرينكفاروسي المجري، برباعية نظيفة، التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب «جروباما أرينا» في العاصمة المجرية بودابست، وذلك في إياب الدور المؤهل إلى مرحلة الدوري من البطولة.

وكان الفريق التركي قد خسر لقاء الذهاب، الذي أقيم الخميس الماضي في تركيا، بهدف نظيف.

فيرينكفاروسي ضد طرابزون سبور

شارك محمد صلاح في المباراة منذ البداية قبل أن يستبدل في الدقيقة 64.

تعرض طرابزون سبور لضربة قوية مع بداية المباراة، بعد تلقي لاعبه رسلان مالينوفسكي البطاقة الحمراء مباشرة في الدقيقة 13 من زمن اللقاء، بعد تدخله العنيف على لاعب الفريق المجري.

ونجح الفريق المجري في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب كالوم أودودا.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق فيرينكفاروسي تفوقه، ونجح ماريوس كوربو في تسجيل ثاني أهداف الفريق المجري في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وتعرض سيدني لوبيز كابرال لاعب طرابزون للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 57.

وعزز يوسف باميديل من تقدم فريق فيرينكفاروسي بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

واختتم كريستيان ليزتيس رباعية الفريق المجري في الدقيقة 86.

وبذلك يتأهل فريق فيرينكفاروسي المجري لخوض منافسات مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي، بينما سينتقل طرابزون سبور لخوض منافسات نفس المرحلة في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي يعد ثالث البطولات القارية للأندية الأوروبية.

تشكيل فيرينكفاروسي ضد طرابزون سبور

تشكيل طرابزون سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا - ستيفان سافيتش - سامت أكايدين - سيدني لوبيز كابرال.

خط الوسط الدفاعي: بنيامين بوشواري - كاباساكال.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح - ناير - نواه سافيولو.

خط الهجوم: بول أونواتشو.