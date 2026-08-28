ظافر العابدين يخضع لعملية جراحية بعد إصابة في القدم تصدر الفنان التونسي ظافر العابدين حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد كشفه عن ت إقرأ المزيد

تصدر الفنان التونسي ظافر العابدين حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد كشفه عن تعرضه لإصابة في القدم، تبين لاحقا أنها كسر يستدعي الخضوع لعملية جراحية، إلى جانب فترة علاج وتأهيل تمتد لأسابيع قبل العودة إلى نشاطه المعتاد.

حرص ظافر العابدين على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية، بعدما شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" تفاصيل الإصابة والتطورات الأخيرة المتعلقة بها، متعاملا مع الأمر بروح الدعابة التي اعتاد عليها.

ونشر الفنان التونسي صورة كشف من خلالها عن التشخيص النهائي لإصابته، وعلق عليها قائلا: أخيرا وصلت لمستوى أكبر اللاعبين مش في اللعب، على مستوى الإصابات، بعد التشخيص النهائي، عملية جراحية.

وتفاعل عدد كبير من متابعي ظافر العابدين مع منشوره، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى نشاطه الفني، خاصة في ظل حضوره خلال الفترة الماضية في السينما والدراما.

وكان ظافر العابدين قد كشف في وقت سابق عن تعرضه لإصابة في القدم، موضحا أن فترة العلاج والتعافي ستستغرق عدة أسابيع، قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التأهيل واستعادة القدرة على الحركة بصورة طبيعية.

وأوضح ظافر العابدين، خلال فيديو نشره عبر صفحته على "إنستغرام"، أنه سيضطر إلى ارتداء الحزام الطبي لمدة تصل إلى 10 أسابيع، مشيرا إلى أن التعافي لن ينتهي بمجرد إزالة الحزام، إذ سيحتاج بعدها إلى الخضوع لمرحلة من التأهيل.

وقال ظافر العابدين: 10 أسابيع وأنا لابس الحزام الطبي، وبعدها في مرحلة تأهيل، يعني الموضوع مطول شوية، في إشارة إلى طول الفترة التي يحتاجها للتعافي والعودة إلى نشاطه المعتاد.