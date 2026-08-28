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أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان "يلا ساحل" عن تأجيل الحفلات التي كان المقرر إقامتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونشرت صفحة منظمي المهرجان بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بيانا جاء فيه:
"تنويه هام
تعلن مبادرة يلا ساحل عن إرجاء الحفلات والفاعليات التي كان من المقرر إقامتها يومي الجمعة 28 والسبت 29 أغسطس 2026 في ARENA U.
كما جاري رد القيمة المالية الكاملة للتذاكر المباعة عبر وسائل الدفع الإلكتروني ونعد جمهورنا العزيز بالإعلان عن التفاصيل الجديدة قريبا. نشكركم على حسن تفهمكم".وبحسب البرنامج المعلن لمهرجان "يلا ساحل"، كان من المقرر أن يقام مساء الجمعة 28 أغسطس حفل فريق "كايروكي"، وإقامة حفل النجم تامر حسني مساء السبت 29 أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل حفلي تامر حسني و"كايروكي" في "يلا ساحل" ورد قيمة التذاكر للجمهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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