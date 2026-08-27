أخبار اليمن : أمطار وضباب وتحذير من تدنّي الرؤية

أمطار وضباب وتحذير من تدنّي الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد على محافظات صعدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وريمه، وذمار، والبيضاء، وإب، والضالع وتعـز وتمتد لتشمل أجزاء من سهل تهامة.
ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعـد أحياناً على مرتفعات صنعاء، ولحج وأبين، وأجزاء من مرتفعات وصحارى المهرة، وحضرموت، وشبوة، ومأرب والجوف.
وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.
كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وجوار الأشجار والهياكل المعدنية التي يمكن أن تجذب الصواعق وبعدم استخدام الهواتف المحمولة وبفصل التيار الكهربائي والابتعاد عن الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح.
وحذر كذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.
وحث المركز الجهات المختصة ذات العلاقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
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