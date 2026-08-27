أخبار اليمن : ناشئو اليمن في المجموعة السادسة بتصفيات آسيا

ناشئو اليمن في المجموعة السادسة بتصفيات آسياوضعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً 2027، التي سُحبت اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب اليمن للناشئين في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تركمانستان وقرغيزستان المضيفة ومنغوليا وجزر شمال ماريانا.

وبحسب نظام التصفيات يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات السبع إلى النهائيات، لينضم إلى 9 منتخبات آسيوية ضمنت تأهلها مباشرة، وهي أستراليا والصين واليابان، حاملة اللقب، وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وطاجيكستان وأوزبكستان وفيتنام، بعد تأهلها إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً قطر 2026.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً في أوزبكستان خلال الفترة من 12 إلى 29 مايو 2027.