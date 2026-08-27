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الداخلية: المباني التي عرضتها قنوات الإرهابية باعتبارها استراحات لضباط الشرطة في العلمين لا تتبع الوزارة

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الداخلية: المباني التي عرضتها قنوات الإرهابية باعتبارها استراحات لضباط الشرطة في العلمين لا تتبع الوزارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 04:25 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن عرض صور لبعض المبانى بمدينة العلمين الجديدة والزعم بكونها إستراحات خاصة بضباط الشرطة.

 

وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن تلك المبانى لا تتبع وزارة الداخلية، ويأتى ذلك فى إطار ما إعتادت عليه الجماعة الإرهابية من ترويج الشائعات ونشر الأكاذيب والأخبار المفبركة فى محاولات يائسة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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