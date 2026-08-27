سوق الأربعاء في الشيخ زويد يتحول إلى ملتقى أسبوعي للأهالي.. 3 أشهر من النشاط وانتعاش حركة البيع والشراء بمدينة السلام (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 01:25 مساءً - يتواصل النشاط في سوق الأربعاء بمدينة السلام التابعة للشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء للشهر الثالث على التوالي، وسط إقبال من الأهالي والمواطنين القادمين من المناطق والقرى المحيطة للاستفادة من تنوع السلع والمنتجات المعروضة داخل السوق.

وأصبح السوق خلال الفترة الأخيرة نقطة تجمع أسبوعية لأبناء المنطقة، بعدما نجح في توفير عدد من الاحتياجات الأساسية في مكان واحد، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والملابس وغيرها من المنتجات التي يقبل عليها المواطنون بصورة مستمرة.

وشهد السوق حركة نشطة في عمليات البيع والشراء مع توافد أعداد من الأهالي من مدينة السلام والشيخ زويد والمناطق القريبة منها، فيما ساهم استمرار انعقاده بصورة منتظمة في ترسيخ حضوره ضمن النشاط التجاري المحلي بالمنطقة.

استمرار السوق يعزز الحركة التجارية

ويؤكد استمرار السوق للشهر الثالث على التوالي نجاح التجربة في توفير مساحة تجارية تخدم المواطنين وتدعم حركة البيع والشراء، خاصة مع تنوع المعروض ووجود عدد كبير من السلع التي يحتاج إليها السكان بشكل يومي.

وأبدى عدد من الأهالي ارتياحهم لاستمرار السوق مؤكدين أن وجوده يوفر عليهم عناء الانتقال لمسافات بعيدة لشراء احتياجاتهم، كما يساهم في تنشيط المنطقة وإضفاء مزيد من الحيوية عليها في يوم انعقاد السوق كل أسبوع.

وقال أحد الأهالي إن السوق أصبح جزءا من الحياة اليومية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة نظرا لما يوفره من منتجات متنوعة، مشيرا إلى أن الإقبال عليه يعكس حاجة المواطنين إلى استمرار مثل هذه الأنشطة التي تجمع بين توفير السلع وتنشيط الحركة التجارية.

الخضروات والفاكهة في صدارة المعروض

وتتصدر الخضروات والفاكهة قائمة المنتجات المعروضة داخل سوق الأربعاء باعتبارها من السلع الأساسية التي يبحث عنها المواطنون بشكل مستمر، إلى جانب الملابس ومجموعة أخرى من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر.

وساعد تنوع المنتجات على جذب المزيد من المواطنين إلى السوق خاصة من المناطق المحيطة بمدينة السلام، حيث يجد المترددون مجموعة من احتياجاتهم في موقع واحد بدلا من التنقل بين أكثر من منطقة للحصول عليها.

كما ساهم توافد الباعة وتنوع الأنشطة التجارية في خلق حالة من النشاط داخل السوق وانعكس ذلك على حركة المواطنين طوال فترة انعقاده.

فرصة للباعة والأسر المنتجة

ولا يقتصر دور السوق على توفير احتياجات المواطنين فقط بل يمثل كذلك فرصة للباعة لعرض منتجاتهم والوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويمنح أصحاب المشروعات والأنشطة التجارية منفذا جديدا لتسويق منتجاتهم.

ويرى الأهالي أن الحفاظ على السوق واستمرار انتظامه يمكن أن يفتح الباب أمام زيادة عدد الأنشطة والمنتجات خلال الفترة المقبلة بما يرفع قدرته على تلبية احتياجات سكان مدينة السلام والمناطق المجاورة.

ويعكس المشهد داخل السوق حالة من التفاعل بين المواطنين والباعة في ظل اعتماد عدد متزايد من الأهالي عليه للحصول على احتياجاتهم الأسبوعية، وهو ما يمنحه أهمية خاصة ضمن الأسواق المحلية في شمال سيناء.

مطالب بتطوير السوق وزيادة الخدمات

ومع استمرار السوق للشهر الثالث ظهرت دعوات من الأهالي للعمل على تطويره وزيادة المعروض داخله، إلى جانب التوسع في الأنشطة بما يتناسب مع احتياجات السكان وحجم الإقبال المتزايد.

ويطالب مواطنون بالحفاظ على انتظام السوق وتوفير الظروف المناسبة للباعة والمترددين عليه بما يضمن استمراره وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه، مؤكدين أن التجربة أثبتت قدرتها على دعم الحركة التجارية وخدمة المواطنين.

ويأتي استمرار سوق الأربعاء بمدينة السلام في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية داخل المناطق المختلفة بشمال سيناء وتوفير منافذ تساعد المواطنين على الحصول على احتياجاتهم بصورة أكثر سهولة، فضلا عن دعم الأنشطة التجارية المحلية.

وبمرور ثلاثة أشهر على انطلاقه تحول سوق الأربعاء من تجربة جديدة إلى نشاط أسبوعي ينتظره الأهالي، في مشهد يعكس تنامي الحركة التجارية والاجتماعية بمدينة السلام ويؤكد أهمية الأسواق المحلية في تلبية احتياجات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي بالمناطق المحيطة.