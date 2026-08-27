دوت الخليج -

تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5% اليوم، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية. تراجع أسعار النفطتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5% اليوم، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولارًا بما يعادل 1.86% ليصل إلى 86.93 دولارًا. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولارًا أو 1.75% ليصل إلى 80.92 دولارًا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد سجلا أدنى مستوياتهما منذ 10 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

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