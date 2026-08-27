بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 7.53 نقطة بنسبة 0.08 في المئة، ليبلغ مستوى 8894.37 نقطة.

وتم تداول 327.7 مليون سهم عبر 25745 صفقة نقدية بقيمة 88.7 مليون دينار كويتي (نحو 287.2 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 43.34 نقطة بنسبة 0.48 في المئة، ليبلغ مستوى 9144.67 نقطة من خلال تداول 181.2 مليون سهم عبر 13967 صفقة نقدية بقيمة 37.6 مليون دينار (نحو 121.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 18.74 نقطة بنسبة 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 9302.73 نقطة من خلال تداول 146.5 مليون سهم عبر 11778 صفقة نقدية بقيمة 51.1 مليون دينار (نحو 165.5 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 92.41 نقطة بنسبة 0.86 في المئة، ليبلغ مستوى 10866.20 نقطة من خلال تداول 120.6 مليون سهم عبر 8830 صفقة نقدية بقيمة 27.4 مليون دينار (نحو 88.7 مليون دولار).