بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 7.53 نقطة بنسبة 0.08 في المئة، ليبلغ مستوى 8894.37 نقطة.
وتم تداول 327.7 مليون سهم عبر 25745 صفقة نقدية بقيمة 88.7 مليون دينار كويتي (نحو 287.2 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 43.34 نقطة بنسبة 0.48 في المئة، ليبلغ مستوى 9144.67 نقطة من خلال تداول 181.2 مليون سهم عبر 13967 صفقة نقدية بقيمة 37.6 مليون دينار (نحو 121.7 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 18.74 نقطة بنسبة 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 9302.73 نقطة من خلال تداول 146.5 مليون سهم عبر 11778 صفقة نقدية بقيمة 51.1 مليون دينار (نحو 165.5 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 92.41 نقطة بنسبة 0.86 في المئة، ليبلغ مستوى 10866.20 نقطة من خلال تداول 120.6 مليون سهم عبر 8830 صفقة نقدية بقيمة 27.4 مليون دينار (نحو 88.7 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على انخفاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.