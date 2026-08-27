مصر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركزا تابعا للأونروا في القدس الشرقية المحتلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 أغسطس 2026 12:29 مساءً -

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز "قنطينا" للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية المحتلة، وتؤكد أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، واستمرارا للممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الوكالة الأممية ومنشآتها.

وتحذر مصر من خطورة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة "الأونروا" ومحاولات تقويض دورها وإنهاء عملها، بما يحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية التي تضطلع بها الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ولبنان وسوريا. وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في التحرك بصورة حازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية مقرات ومنشآت الوكالة والعاملين بها، وضمان استمرارها في أداء ولايتها وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتجدد مصر دعمها الكامل لعمل وكالة "الأونروا" ودورها في تقديم كافة المساعدات للاجئين الفلسطينيين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة المحاولات الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.