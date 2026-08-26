الرئيس السيسى يكرم 7 شخصيات مصرية ودولية فى احتفالية المولد النبوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:37 مساءً - شهدت احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريم عدد من الشخصيات المصرية والدولية، تقديرا لإسهاماتهم في مجالات الدعوة والعلم والعمل المؤسسي، إلى جانب تكريم نموذج مصري ملهم في مجال التعلم والإرادة.

تكريم 5 شخصيات من داخل مصر

وضمت قائمة المكرمين من داخل مصر الشيخ عبد التواب عبد الحكيم قطب مبروك، وكيل الأزهر الشريف الأسبق، والأستاذ الدكتور سلامة جمعة علي داوود، رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق.

كما شمل التكريم الأستاذ فاروق عبد المنعم عيد سلام، مدير إدارة الشؤون القانونية الأسبق بوزارة الأوقاف، تقديرا لجهوده خلال مسيرته في العمل القانوني والإداري بالوزارة. وشملت قائمة المكرمين أيضا الأستاذة الدكتورة مروة ياسين محمد بسيوني، المساعدة السابقة لوزير الأوقاف لشؤون الواعظات، وأستاذ الإعلام والاتصال بكلية الإعلام في جامعة بني سويف.

تكريم نموذج مصري ملهم في التعليم

ومن بين المكرمين الدكتورة آمال إسماعيل متولي عبده، التي جرى تكريمها باعتبارها نموذجا مصريا ملهما للتعلم والإرادة، بعدما ثابرت في مواجهة صعوبات الحياة والوعكات الصحية الشديدة حتى حصلت على درجة الدكتوراه من قسم علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة المنصورة، وهي في الثالثة والثمانين من العمر.

ويأتي تكريم الدكتورة آمال تقديرا لإصرارها على مواصلة التعليم والبحث العلمي، وقدرتها على تجاوز الصعوبات وتحقيق هدفها العلمي في سن متقدمة، بما يجعل تجربتها نموذجا ملهما في الإرادة والعزيمة ومواصلة طلب العلم.

تكريم شخصيتين من خارج مصر

وعلى المستوى الدولي، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي العلامة الجليل طلعت صفا أوغلي تاج الدين، المفتي الأعلى في روسيا، ورئيس النظارة الدينية لمسلمي الاتحاد الروسي، تقديرا لدوره في خدمة المسلمين والعمل الديني.

كما شمل التكريم الشيخ فيصل محمد أحمد العمودي، عضو المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، تقديرا لإسهاماته في خدمة العمل الإسلامي والدعوي في بلاده.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه التهنئة بمناسبة المولد النبوي

وعقب مراسم التكريم، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منصة الاحتفالية لإلقاء كلمته، بحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والعلماء والأئمة وعدد من كبار رجال الدولة والحضور.

واستهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته بتقديم أصدق التهاني إلى الحضور والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والسلام.