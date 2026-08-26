ذهب عربي لمصر.. مازن السيد يهزم بطل الإمارات ويتوج بذهبية المواي تاي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 04:33 مساءً - حقق المصري مازن السيد إنجازًا جديدًا في منافسات البطولة العربية للمواي تاي، بعدما نجح في الفوز على الإماراتي زياد المرزوقي، ليحصد الميدالية الذهبية ويتوج بالمركز الأول في منافسات البطولة.

وجاء تتويج مازن السيد ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل المنتخب الوطني للمواي تاي، بعدما قدم اللاعب مستوى مميزًا خلال منافسات البطولة، ونجح في التفوق على منافسه الإماراتي وحسم الميدالية الذهبية لصالحه.

وحقق لاعبو المنتخب الوطني إنجازًا كبيرًا خلال منافسات البطولة العربية، ليؤكدوا تطور مستوى المواي تاي في مصر، وقدرة اللاعبين المصريين على المنافسة بقوة وحصد المراكز الأولى على الصعيدين العربي والدولي.

وأكد محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، أن 95% من قوام المنتخب الوطني المشارك في البطولة ينتمون إلى محافظات وأقاليم مصر المختلفة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا باكتشاف المواهب في القرى والمحافظات والعمل على دعمها وتطويرها للوصول إلى المنافسات العربية والدولية.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن أعمار لاعبي المنتخب المشاركين في البطولة العربية تتراوح بين 10 و17 عامًا، ويضم الفريق مواهب من أندية ومراكز شباب مختلفة في عدد من المحافظات، من بينها المحلة الكبرى ودمياط والبحيرة والجيزة والقاهرة.

وتأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح استراتيجية الاتحاد في توسيع قاعدة ممارسة المواي تاي واكتشاف المواهب في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل مصر وتحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الخارجية.