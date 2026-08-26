الرئيس السيسي يوجه باستكمال مشروعات النقل الجماعي وتشديد الانضباط المروري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 04:33 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، وزير النقل بضرورة الانتهاء من جميع مشروعات النقل الجماعي وفق الأطر الزمنية المحددة، إلى جانب وضع الإرشادات وتحسين حالة الطرق بصورة مستمرة.

وفي ضوء تكرار حوادث السير، كلف السيسي وزير الداخلية بتنفيذ حملات مرورية متواصلة في مختلف أنحاء الجمهورية، لضمان تحقيق الانضباط المروري الصارم، وضبط المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كما جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته إلى الحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق بصورة مستمرة، مع تكثيف المتابعة الميدانية والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية.

وكلف الرئيس بإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.

كما وجه بمتابعة ما يتحقق على أرض الواقع بصورة منتظمة.