رابطة الأندية تعلن هدف مروان عطية الأفضل في الجولة الأولى للدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 12:37 صباحاً - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز هدف مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، والذي سجله في شباك فريق الشرقية إنبي ، بجائزة الأفضل في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بناءً على تصويت الجماهير.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري (2026-2027)

وتترقب الجماهير المصرية انطلاق مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في الفترة من الأربعاء 26 أغسطس وحتى الجمعة 28 أغسطس 2026، وتشهد مواجهات قوية أبرزها لقاء الزمالك مع البنك الأهلي، والأهلي مع زد.

الأربعاء 26 أغسطس 2026

سموحة × بترول أسيوط: الساعة 05:00 مساءً.

البنك الأهلي × الزمالك: الساعة 08:00 مساءً.

منتخب السويس / بتروجت × طلائع الجيش: الساعة 08:00 مساءً.

الخميس 27 أغسطس 2026

مودرن سبورت × غزل المحلة: الساعة 05:00 مساءً.

بيراميدز × أبو قير للأسمدة: الساعة 08:00 مساءً.

المقاولون العرب × المصري: الساعة 08:00 مساءً.

الجمعة 28 أغسطس 2026

الشرقية × وادي دجلة: الساعة 05:00 مساءً.

القناة × الجونة: الساعة 05:00 مساءً.

زد × الأهلي: الساعة 08:00 مساءً.

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا: الساعة 08:00 مساءً.