وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمستشفى دار السلام «جوستاف روسي»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 12:37 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان البروفيسور ريمي تيوليت المستشار التنفيذي ومدير العمليات الرئيسي لشركة دياجاست بفرنسا، لبحث ملفات العمل المشتركة والاتفاق على تنفيذ خطة عمل لتطوير ورفع كفاءة مستشفى دار السلام «جوستاف روسي» والتوسع في الخدمات الطبية ذات الجودة بما يضمن رضا المريض المصري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير تابع مؤشرات أداء المستشفى وأشاد بالتحسن الملحوظ في جودة الخدمات الطبية والعلاجية، وبحث وضع خطة عاجلة للانتهاء من أعمال المبنى الرئيسي، مناقشاً التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل وموجهاً بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة خلال الفترات المقبلة، واستحداث التجهيزات والمعدات الجراحية اللازمة للتوسع في علاج مختلف الأورام إلى جانب أورام الثدي.

وأضاف أن الاجتماع بحث أهمية التنسيق الكامل مع المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحي لخدمة مرضى الأورام، ووجه الوزير بزيادة الطاقة الاستيعابية لمبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار بما يسهم في تسريع وتيرة حصول المرضى على الخدمات الطبية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور حازم المرسي مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لروسي إنترناشيونال مصر، والدكتورة مارينا عطية مدير المكتب الاستراتيجي، والدكتور محمد حمدي مدير التشغيل بشركة إيليفات كابيتال.











