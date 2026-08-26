الرئيس السيسي: هناك فوضى في وسائل التواصل الاجتماعي والوعي الشعبي يحسم مواجهة التحديات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 04:33 مساءً - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه لا يشعر بالقلق على مصر من التحديات الخارجية، طالما يوجد إدراك ووعي وفهم لدى الشعب والرأي العام لما يحاك ضد الدولة.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالمولد النبوي الشريف، إلى أن هناك فوضى في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام فيما يتعلق بالمعرفة والطرح والإلمام بالتحديات التي واجهت مصر خلال الخمسين عامًا الماضية، مؤكدًا أهمية أن يكون الشعب مستعدًا لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير.

وقال الرئيس إن الدولة لا تسوق الحجج، مشيرًا إلى أنه طلب منذ أشهر من الحكومة موافاته بحجم المديونية المصرية، سواء الداخلية أو الخارجية، ومقارنتها بحجم الدعم الذي قدمته الدولة طوال الخمسين عامًا الماضية.

وأضاف أن المواطنين يتساءلون عما إذا كانت الدولة تسير بخطى مناسبة وفي الطريق الصحيح، قائلًا: «بذلنا الجهد، وما وُفقنا فيه فهو فضل من الله، وما لم نوفق فيه فأسأل الله أن يجبر تقصيرنا».