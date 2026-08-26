الرئيس السيسي يكلف الحكومة بإعداد تقرير شامل عن إنجازات السنوات الماضية وعرضه على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 04:33 مساءً - كلف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تقرير شامل عن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، على أن يتم عرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، بأن يتضمن التقرير حجم الجهود المبذولة، والأموال التي جرى إنفاقها، والنتائج التي تحققت، مؤكدًا أهمية عرض ما تم تنفيذه بشفافية ومصداقية.

كما دعا إلى مشاركة المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات في المؤتمر المقرر لعرض هذه الملفات، وإتاحة الفرصة لمناقشة المشروعات والتحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية.