أخبار اليمن : لبوزه يواسي بوفاة الشيخ أحمد أبو ست

لبوزه يواسي بوفاة الشيخ أحمد أبو ستبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ احمد مصلح أبو ست، رئيس فرع المؤتمر بمديرية الصفراء، عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع والاصلاح بين الناس.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ همدان احمد مصلح أبو ست، وإخوانه، فواز وعمار وفايز وجمال، واشقاء الفقيد، وأفراد الاسرة، وكافة آل أبوست،بمحافظة صعدة، عبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.

مبتهلا إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".