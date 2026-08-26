مدبولي: الحكومة تستعد لعرض كشف حساب شامل أمام المواطنين عن إنجازات الدولة خلال السنوات الماضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 06:37 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت الإعداد لتقرير شامل يرصد الإنجازات الفعلية التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يتم عرض نتائج التقرير على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، أن التقرير سيعرض بصورة تفصيلية حجم الجهود التي بذلتها الدولة، والأموال التي تم إنفاقها، إلى جانب النتائج التي تحققت على أرض الواقع في مختلف القطاعات.

توجيهات رئاسية لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شملت كذلك استمرار ضبط الأسواق، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، مع ضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات المواطنين.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات، إلى جانب تكثيف العمل في جميع المجالات، وطرح الحقائق أمام المواطنين بصورة واضحة وشفافة.

زيادة إنتاج البترول والغاز وتعزيز الاستثمارات

وتناول الاجتماع متابعة ملفات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وكذلك الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية وخطط تأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح مدبولي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركات الأجنبية على التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع إزالة أي تحديات قد تعوق تنفيذ خطط العمل.

كما أشار إلى أهمية تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني.

خطط جديدة لتوسيع نشاط إيني في مصر

ولفت رئيس الوزراء إلى لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، والذي شهد استعراض مشروعات الشركة وخططها المستقبلية في مصر، خاصة برامج الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عامي 2026 و2027.

وأكد أن هناك توجيها رئاسيا باستمرار التعاون مع الشركة وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وإسالة وتصدير الغاز.

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد

كما استعرض مدبولي مستجدات الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس والمعاهد والجامعات، مشيرا إلى توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض الخاصة بالمستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء الدراسة.

وأكد أهمية ضبط وحوكمة المصروفات المدرسية لتقليل الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة التعليم الجامعي والخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز برامج التدريب وتنمية المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

مشروع سد جوليوس نيريري يجسد التعاون المصري الأفريقي

وتطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية في تنزانيا، والذي نفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك.

وأكد أن المشروع يجسد توجه مصر نحو تعزيز التعاون الأفريقي وإقامة شراكات تنموية استراتيجية مع دول القارة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات.

الحكومة تتابع مؤشرات الاقتصاد والتدفقات الدولارية

وفي الملف الاقتصادي، أشار مدبولي إلى استمرار التنسيق مع محافظ البنك المركزي بشأن عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.

كما تناولت الاجتماعات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والجهود الرامية إلى توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

متابعة تداعيات الأزمة بين واشنطن وطهران

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع التطورات العالمية المرتبطة بتصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران وانعكاساتها المحتملة على أسعار النفط وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن أسواق النفط شهدت حالة من التذبذب عقب الإعلان عن العقوبات، بينما لا تزال الأسواق في مرحلة تقييم مدى تأثير هذه التطورات والضغوط الاقتصادية المرتبطة بها.