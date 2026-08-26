رئاسة الجمهورية: الرئيس الصينى يزور مصر خلال أيام للقاء الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 11:25 صباحاً - في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، صرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الصينى خلال الزيارة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.