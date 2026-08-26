القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1448 هـ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 11:25 صباحاً - فى إطار حرص القوات المسلحة على إحياء المناسبات الدينية وترسيخ القيم الإيمانية فى نفوس أبنائها ، نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1448هـ ، وذلك بحضور عدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود ونخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ خالد الجارحى ، وألقى الدكتور عمرو حسن عفيفى من علماء الأزهر الشريف كلمةً أكد خلالها أن سيرة النبى صلى الله عليه وسلم تقدم نموذجاً متكاملاً فى ترسيخ قيم الفداء وحفظ الأمن وبناء الأوطان ، مشيراً إلى ضرورة التحلى بأخلاق الرسول الكريم والسير على نهجه القويم .

كما ألقى اللواء أ ح محمد على سيد أحمد مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أشار خلالها إلى أن رجال القوات المسلحة سيظلون بعطائهم وتضحياتهم درعاً قوياً لحماية الوطن وصون مقدساته مقتدين بسيرة الرسول الكريم فى الصبر والعمل الجاد والإخلاص لتظل راية الوطن عالية خفاقة .

وفى نهاية الإحتفال تم تكريم الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية للقوات المسلحة فى القرآن الكريم ، والتى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الدينى لدى رجالها والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية .