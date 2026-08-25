ذهبية سمر حمزة ترفع رصيد مصر إلى 15 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على قدرية كوتشاك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أغسطس 2026 11:33 مساءً - توجت لاعبة منتخب مصر للمصارعة سمر حمزة بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 76 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعدما حققت الفوز على التركية قدرية كوتشاك بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية.

وقدمت سمر حمزة مباراة قوية في النهائي، ونجحت في حسم المواجهة لصالحها بنتيجة 5-3، لتتوج بالميدالية الذهبية وتضيف إنجازا جديدا للمصارعة المصرية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

ورفعت ميدالية سمر حمزة رصيد البعثة المصرية إلى 15 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بواقع 5 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الكانوي والكياك، الفروسية، السلاح، الألعاب المائية السباحة القصيرة، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، البادل، التجديف، الشراع، الرماية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

تحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات الألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.