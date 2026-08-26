الصحة تصدر الدليل التنظيمي لإجراء التفتيش الصيدلي في الصيدليات.. تعرف عليه من خلال الكود

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 12:37 صباحاً - قالت وزارة الصحة والسكان أنه تم صدور الدليل التنظيمي لإجراءات التفتيش الصيدلي في الصيدليات التابعة لوزارة الصحة والسكان .

وأوضحت الوزارة أنه في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تطوير منظومة العمل الصيدلي ورفع كفاءة الأداء والرقابة، تم إصدار الدليل التنظيمي لإجراءات التفتيش الصيدلي في الصيدليات التابعة لوزارة الصحة والسكان

يأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والفني الذي تضطلع به الإدارة العامة للشؤون الصيدلية في وضع السياسات والأطر والضوابط المنظمة للأعمال الصيدلية.

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