وزارة الصحة تعتمد 7 منشآت رعاية أولية جديدة.. والإجمالي يصل إلى 237 منشأة في 21 محافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 03:33 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد 7 منشآت رعاية صحية أولية جديدة، وفق ما أصدرته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة منشآت الرعاية الأولية من خلال تطبيق معايير الجودة والاعتماد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويسهم في التمهيد للتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن المنشآت المعتمدة حديثًا تشمل: وحدة طب أسرة الطويل ووحدة طب أسرة الخروبة ووحدة طب أسرة السكاسكة بمحافظة شمال سيناء، ووحدة طب أسرة غمازة الصغرى بمحافظة الجيزة، ووحدة طب أسرة سيدنا هود ووحدة طب أسرة سيدي حنيش بمحافظة مطروح، ومركز طب أسرة الأمل بمحافظة الإسكندرية. وبذلك يرتفع إجمالي منشآت الرعاية الصحية الأولية المعتمدة إلى 237 منشأة في 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

كما تم تجديد اعتماد 4 منشآت أخرى هي: مركز طب أسرة دمياط ثان ووحدة طب أسرة الكحيل بمحافظة دمياط، ووحدة طب أسرة نزلة عليان بمحافظة الجيزة، ومركز طب أسرة الخيالة بمحافظة القاهرة، ليرتفع بذلك إجمالي المنشآت التي جُدد اعتمادها إلى 16 منشأة رعاية أولية.

وأكد نائب الوزير أن الاعتماد لا يقتصر على الحصول على شهادة، بل يمثل خطوة أساسية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بالقرب من محل إقامتهم. وأوضح أن الوزارة تسعى لتمكين منشآت الرعاية الأولية من تقديم حزمة متكاملة من الخدمات وفق معايير موحدة للجودة، بما يعزز ثقة المواطن ويحسن تجربته.

وأضاف أن الاعتماد يُعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، من خلال التحقق من توافر الاشتراطات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات وسلامة المرضى ومكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات وكفاءة القوى البشرية وجودة الخدمات الطبية. وتأتي هذه الجهود في إطار استعداد الوزارة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، وتهيئة المنشآت ورفع كفاءتها بما يتوافق مع متطلبات المنظومة الجديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان العمل على زيادة أعداد المنشآت المعتمدة ورفع كفاءة منشآت الرعاية الأولية، مع متابعة الالتزام بمعايير الجودة واستدامة تطبيقها، بما يدعم توجه الدولة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة وعالية الجودة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.