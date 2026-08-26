الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يشهد فعالية بمكتبة الإسكندرية لرفع وعي الأطفال بخطورة التدخين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 أغسطس 2026 04:33 مساءً -

مكتبة الإسكندرية تستضيف العمل القصصي لصندوق مكافحة الإدمان "سعد وعزيمة" لتوعية الأطفال بأضرار الإدمان

شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فعالية توعوية بمكتبة الإسكندرية، تستهدف توعية الأطفال والنشء بخطورة التدخين والإدمان، بحضور الأستاذ مدحت وهبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية ،والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية ،والكاتبة سماح أبو بكر عزت، مؤلفة العمل القصصى " سعد وعزيمة " ،كما تضمنت الفعاليات تنفيذ مبادرة "رحلة عزيمة" في إطار برنامج CHAMPS" الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

وتعد مصر أول دولة على مستوى العالم تعلن تنفيذ البرنامج ،وتستهدف "رحلة عزيمة" توعية الأطفال في الفئة العمرية من 8 إلى 12 عاماً بمخاطر المخدرات. وقامت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، مؤلفة القصة، بتدريب المتطوعين على ورش الحكي.

ويأتي إطلاق الفعالية ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان، والتي تتضمن أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين، وبرامج لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أن الصندوق مستمر في تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة، على مستوى محافظات الجمهورية وأن هذه الأنشطة تأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر للوقاية من الإدمان

وأضاف " عثمان " أنه سبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية التي تستهدف الأطفال والأسر، حيث يتم تنفيذ أنشطة تتضمن اتخاذ تدابير فعالة ومبتكرة للوقاية من الإدمان، فضلاً عن تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، إلى جانب توفير خدمات العلاج لمرضى الإدمان مجاناً وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023"، والتمكين الاقتصادي للمتعافين لاستمرار تعافيهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

كما شهدت الفعالية تنظيم ورش حكي للأطفال لتدريبهم على كيفية اكتساب التفكير الإيجابي ومواجهة المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة، فضلاً عن اكتشاف المواهب الفنية لديهم واستثمارها في التوعية بمخاطر التدخين وإبراز أضرار الإدمان ،وتضمنت الفعاليات أيضاً أنشطة فنية وتلوين كراسات باستخدام أساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.

ويتضمن دليل المهارات الحياتية عدة أنشطة وألعاب ترفيهية للأطفال يتم تنفيذها لتنمية الوعي لديهم، وترتبط معظم هذه الأأنشطة بالابتعاد عن التدخين وأضرار الإدمان، وذلك لرفع وعي الأطفال بمخاطر تعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية تنشط العقل وتحفز على التفكير، وتستهدف رفع مهارات الابتكار، وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربطها بمواجهة مشكلة الإدمان.