آخر تطورات ومفاوضات توتنهام والسيتي لضم عمر مرموش

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أغسطس 2026 03:33 مساءً - كشفت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية اليوم، الجمعة، عن تطورات جديدة بشأن المفاوضات الجارية بين ناديي توتنهام ومانشستر سيتي لحسم صفقة عمر مرموش نجم منتخب مصر.

توتنهام يقترب من التعاقد مع عمر مرموش

وقالت الشبكة البريطانية، إن المفاوضات بين توتنهام ومانشستر سيتي تسير بشكل إيجابي ووصلت إلى مرحلة متقدمة جداً، ومن المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق نهائي خلال وقت قريب، ما لم تحدث تطورات استثنائية تعرقل إتمام الصفقة.

ويرغب توتنهام فى حسم صفقة عمر مرموش لتدعيم خطه الهجومي، فى الوقت الذي يسعى فيه اللاعب المصري للحصول على فرصة أكبر للمشاركة بصورة أساسية، بعدما واجه منافسة قوية على مركزه خلال تجربته مع مانشستر سيتي.

عمر مرموش يطرق أبواب الرحيل عن مانشستر سيتي

على صعيد متصل، كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن صفقة انتقال عمر مرموش، نجم منتخب مصر، من مانشستر سيتي إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قد تكلف خزينة النادي اللندني نحو 75 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة، أن توتنهام سيكون مطالبًا بدفع نحو 75 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات عمر مرموش، فى صفقة ستكون من أبرز التحركات الهجومية للنادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع المهاجم المصري فى يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل نحو 59 مليون جنيه إسترليني، بعد تألقه اللافت مع النادي الألماني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عمر مرموش لم يكن لاعبًا أساسيًا بصورة منتظمة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، بسبب المنافسة القوية على المراكز الهجومية، خاصة مع وجود النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وأدى وجود هالاند فى مركز المهاجم الصريح إلى تقليص فرص عمر مرموش فى الحصول على دور أساسي ثابت، وهو ما جعل اللاعب يبحث عن فرصة جديدة تمنحه دقائق لعب أكبر ومساحة أوسع للتألق.