ضبط 123275 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أغسطس 2026 03:33 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (123275) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1071) سائق تبين إيجابية عدد (44) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

 كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (534) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (150) سائق تبين إيجابية (7) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد

(7) محكوم عليهم بإجمالى (9) أحكام.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.