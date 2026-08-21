أجواء شديدة الحرارة.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة بجميع أنحاء الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أغسطس 2026 12:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنا مع تأثر البلاد بطقس حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

مدن الوجه البحري والقناة والدلتا

​القاهرة: العظمى 35، المحسوسة 37

​العاصمة الجديدة: العظمى 36، المحسوسة 38

​6 أكتوبر: العظمى 35، المحسوسة 37

​بنها: العظمى 34، المحسوسة 36

​دمنهور: العظمى 34، المحسوسة 36

​وادي النطرون: العظمى 36، المحسوسة 38

​كفر الشيخ: العظمى 34، المحسوسة 37

​بلطيم: العظمى 33، المحسوسة 36

​المنصورة: العظمى 34، المحسوسة 36

​الزقازيق: العظمى 35، المحسوسة 37

​شبين الكوم: العظمى 34، المحسوسة 36

​طنطا: العظمى 34، المحسوسة 36

​دمياط: العظمى 32، المحسوسة 36

​بورسعيد: العظمى 32، المحسوسة 36

​الإسماعيلية: العظمى 37، المحسوسة 39

​السويس: العظمى 36، المحسوسة 38

​العريش: العظمى 33، المحسوسة 36

​رفح: العظمى 33، المحسوسة 36



السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء



​الإسكندرية: العظمى 31، المحسوسة 35

​العلمين: العظمى 30، المحسوسة 34

​مطروح: العظمى 30، المحسوسة 34

​السلوم: العظمى 31، المحسوسة 35

​سيوة: العظمى 37، المحسوسة 39

​رأس سدر: العظمى 36، المحسوسة 38

​نخل: العظمى 36، المحسوسة 38

​كاترين: العظمى 33، المحسوسة 35

​الطور: العظمى 34، المحسوسة 36

​طابا: العظمى 35، المحسوسة 37

​شرم الشيخ: العظمى 38، المحسوسة 40

​الغردقة: العظمى 39، المحسوسة 41



​مدن البحر الأحمر وجنوب الصعيد



​رأس غارب: العظمى 38، المحسوسة 40

​سفاجا: العظمى 39، المحسوسة 41

​مرسى علم: العظمى 39، المحسوسة 41

​شلاتين: العظمى 38، المحسوسة 40

​حلايب: العظمى 34، المحسوسة 37

​أبو رماد: العظمى 39، المحسوسة 41

​مرسى حميرة: العظمى 38، المحسوسة 40

​أبرق: العظمى 37، المحسوسة 39

​جبل علبة: العظمى 38، المحسوسة 40

​رأس حدربة: العظمى 34، المحسوسة 36

​الفيوم: العظمى 37، المحسوسة 39

​بني سويف: العظمى 37، المحسوسة 39

​المنيا: العظمى 37، المحسوسة 39

​أسيوط: العظمى 38، المحسوسة 40

​سوهاج: العظمى 40، المحسوسة 41

​قنا: العظمى 41، المحسوسة 42

​الأقصر: العظمى 41، المحسوسة 42

​أسوان: العظمى 41، المحسوسة 42

​الوادي الجديد: العظمى 40، المحسوسة 41

​أبو سمبل: العظمى 40، المحسوسة 41

الظواهر الجوية والتحذيرات:

ارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية، والتى تزيد من الحرارة المحسوسة من 2 إلى 4 درجات .

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​نشاط رياح أحياناً: تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.

​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.