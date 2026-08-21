تفاصيل نظام الدوري المصري الممتاز فى النسخة الـ68 قبل انطلاقه اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أغسطس 2026 02:21 مساءً - تنطلق اليوم الجمعة النسخة الـ68 لبطولة الدوري الممتاز وتستمر المباريات على مدار 3 أيام لتختتم بلقاء الأهلي والشرقية إنبي باستاد القاهرة.

الدوري فى الموسم الحالي يضم 20 فريقا بعد صعود 3 أندية هي أبوقير للأسمدة والقناة وبترول أسيوط، بينما هبط إلى دوري المحترفين 4 أندية هى الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود وفاركو، ويستمر نظام الدوري كما هو فى الموسم الماضي حيث تقام المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة جميع الأندية، قبل تقسيم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين، تضم الأولى مجموعة المنافسة على اللقب وتشارك فيها 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين.

50 مليون جنيه مكافأة لبطل الدوري

وتشهد النسخة الجديدة زيادة كبيرة في قيمة الجائزة المالية لبطل الدوري، بعدما أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، أن الفريق المتوج باللقب سيحصل على 50 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين جنيه فقط في الموسم الماضي، لتصل قيمة الجائزة إلى عشرة أضعاف قيمتها السابقة، في خطوة تعكس التطور الكبير الذي تسعى رابطة الأندية لتحقيقه في المسابقة.

مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري

-الجمعة 21 أغسطس

ـ وادي دجلة × زد الساعة 5:00 مساء يوم الجمعة

ـ أبو قير للأسمدة × البنك الأهلي الساعة 8:00 مساء يوم الجمعة

ـ الزمالك × الاتحاد السكندري الساعة 8:00 مساء يوم الجمعة

-السبت 22 أغسطس

ـ غزل المحلة × بيراميدز الساعة 5:00 مساء الجمعة

ـ المصري × سموحة الساعة 5:00 مساء السبت

ـ طلائع الجيش × المقاولون العرب الساعة 8:00 مساء السبت

ـ بترول أسيوط × بتروجت الساعة 8:00 مساء السبت

الأحد 23 أغسطس

ـ سيراميكا × القناة الساعة 5:00 مساء الأحد

ـ الأهلي × الشرقية إنبي الساعة 8:00 مساء الأحد

ـ الجونة × مودرن سبورت الساعة 8:00 مساء الأحد

أون سبورت تنقل مباريات الدوري

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