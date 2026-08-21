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تعرف على موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي فى الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز

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تعرف على موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي فى الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أغسطس 2026 03:33 مساءً - يسضع فريق الكرة بالنادي المسات النهائية على بدء بطولة الدوري المصري التي يستهلها بعد غد، الأحد، بمواجهة فريق الشرقية إنبي فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري التي تنطلق اليوم الجمعة.

 

 

 

الأهلي يعود من إسبانيا

 

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة صباح الخميس، قادمة من إسبانيا، عقب ختام معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقامه الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

 

واختتم الأهلي معسكره في إسبانيا بمواجهة تاريخية أمام برشلونة، مساء الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، وانتهت المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف، بعدما سجل أحمد سيد زيزو هدف الأهلي الوحيد.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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