طقس اليوم الجمعة.. حار رطب على القاهرة واضطراب بالملاحة والمحسوسة بالعاصمة 37 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 أغسطس 2026 12:33 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

​درجات الحرارة المتوقعة:

​القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 37

الوجه البحري: العظمى 34، المحسوسة 36.

​السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، المحسوسة 34

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32، المحسوسة 36.

​شمال الصعيد: العظمى 37، المحسوسة 39

جنوب الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 42.

​الظواهر الجوية والتحذيرات:

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحاً): قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​نشاط رياح أحياناً: تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء مساءً على بعض المناطق المكشوفة.

​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.