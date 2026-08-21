القاتل الأول على وجه الأرض!أصبح للبعوض يوماً عالمياً خاصاً به وهو يصادف يوم 20 آب من كل عام، تخليداً لتاريخ اكتشاف عالم الفطريات البريطاني رونالد روس في عام 1897، أن بعوض الأنوفيلس ينقل الملاريا.

يعتبر البعوض القاتل رقم واحد على وجه الأرض، إنه أخطر كائن على الأرض بالنسبة للإنسان. بحسب البيانات، يقتل البعوض ما يقرب من 725 ألف شخص كل عام، وهو عدد أكبر بكثير من أسماك القرش والأسود والحيوانات والحشرات الأخرى. يمكن للبعوض أن ينشر أكثر من 15 نوعا من الأمراض المعدية مثل الملاريا، وحمى الضنك، وزيكا.

ووفقاً للإحصائيات، يحتل البعوض مكانة متقدمة بين ممثلي الحشرات من حيث عدد الأشخاص الذين يقتلون بسبب لدغاتهم. يرجع ذلك إلى أن لدغة البعوض هي مصدر خصب للطفيليات التي تدخل معها مجرى الدم البشري، ما قد يؤدي إلى تطور الملاريا والحمى الاستوائية والصفراء والتهاب الدماغ والتهاب الكبد.

من الحقائق المثيرة حول البعوض أنها حشرات موغلة في القدم. عثر علماء الحفريات على متحجرة لبعوضة عمرها حوالي 46 مليون سنة وبطنها مملوء بالدم، ويعتقد أن هذه الحشرات ظهرت على الأرض منذ حوالي 145 مليون عام، وهذا يعني أن البعوض كان موجودا بالفعل في زمن الديناصورات.

كما يعتقد العلماء أن البعوض القديم كانت لديه أجزاء فم ثاقبة وممتصة ومكيفة للتغذية على الدم. على سبيل المثال، وجد أن ذكور أحد الأنواع يتمتع بأجزاء فم مسننة، وهذا أمر غير معتاد، لأن الذكور المعاصرين لا يشربون الدم. اتضح أن مص الدماء في الماضي البعيد، كان أكثر شيوعًا بين البعوض، وفيما بعد تم الحفاظ على هذه السمة عند الإناث فقط.

اللافت أن البعوض يستطيع الطيران تحت المطر. نظرا لوزنها وحجمها الصغيرين جدا، فإن قطرة المطر التي تضرب الحشرة لا تخرجها عن مسارها. إذا سقطت قطرة على الظهر، تصبح البعوضة مسجونة فيها لبضع ثوان قبل أن تستعيد توازنها. يستطيع البعوض أيضا المشي على الماء. ومن ميزاتها المذهلة أيضا أن البعوض تتزاوج أثناء الطيران. يتجمع الذكور لجذب الإناث، وتستمر عملية التزاوج حوالي 15 ثانية فقط.