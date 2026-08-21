استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، عند 4516.19 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4516.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى 4450.08 دولار، متراجعا ‌عن أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو الماضي الذي بلغه في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 4571.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 68.16 دولار للأوقية، واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 1824.72 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة ​إلى 1330.74 دولار.