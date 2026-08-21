استقرار أسعار الذهب
استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم، عند 4516.19 دولار للأوقية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4516.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى 4450.08 دولار، متراجعا عن أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو الماضي الذي بلغه في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 4571.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 68.16 دولار للأوقية، واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 1824.72 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1330.74 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.