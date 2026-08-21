أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بذكرى المولد النبوي الشريفبعث الأخ صادق بن أمين أبو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى الأخ السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، قائد الثورة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، جاء فيها:

الأخ السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي

قائد الثورة حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يطيب لي أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أرفع من خلالكم أصدق التهاني والتبريكات إلى كافة أبناء شعبنا اليمني، وإلى أبناء الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

إن هذه المناسبة المباركة تمثل محطة إيمانية نستحضر فيها السيرة العطرة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وما جسدته رسالته من قيم عظيمة في المحبة والرحمة والعدل والتسامح، والأخوة والتراحم ، وهي القيم التي يحب أن نستلهمها جميعا في واقعنا اليوم .

نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبنا اليمني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يجعلها مناسبة لتجديد التمسك بالقيم والمبادئ المحمدية، وتعزيز المحبة والتآخي والتراحم بين أبناء الأمة.

وكل عام وأنتم وشعبنا اليمني والأمتان العربية والإسلامية بخير.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،

صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام