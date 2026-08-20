أخبار اليمن : شباب اليمن يتعادل مع الهند ودياً

شباب اليمن يتعادل مع الهند ودياًتعادل المنتخب اليمني للشباب سلبياً من دون أهداف مع نظيره الهندي في المباراة التجريبية التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب مركز التميّز الرياضي في مدينة بنجلور الهندية ضمن معسكره الخارجي.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً في المجموعة السابعة التي تضم إلی جانب اليمن منتخبات اليابان والكويت وكمبوديا البلد المستضیف خلال الفترة (25 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر 2026م).

ودفع مدرب المنتخب الكابتن محمد النفيعي بتشكيلة ضمت اللاعبين (وضاح أنور، أحمد الحاج، عبدالله الدقين، علي دليو، أسامة النوار، عاصم المزجاجي، أيمن عبد الرب، محمد البرواني، محمد وهيب، مختار موفق، محمد عادل) وأجرى تغييرات لعدد 11 لاعب في الشوط الثاني بهدف اتاحة الفرصة لكل اللاعبين للمشاركة.

وقدم المنتخب الوطني للشباب أداء جيداً، وسنحت له عدد من الفرص التي لم يتم استغلالها إلى أهداف، وتغاضى حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لمنتخبنا في الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يخوض شباب اليمن مباراة ودية ثانية أمام المنتخب الهندي يوم الأحد المقبل.