ضبط متهم بسرقة هاتف محمول من داخل مسجد بزهراء مدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 02:21 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول خاص بعامل بأحد المساجد بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة.





وبالفحص، أمكن التوصل إلى المجني عليه، وهو نقاش مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ (16) من الشهر الجاري، وأثناء قيامه بأعمال نقاشة داخل المسجد المشار إليه، دخل أحد الأشخاص إلى المسجد وسرق هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبإرشاده، تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميل سيئ النية، وهو عاطل مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وكمية من مخدر الآيس.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.