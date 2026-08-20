إلغاء التقييم المبدئي والنهائي لأولى وثانية ابتدائي وتحويلهما إلى تدريب للطلاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 01:29 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق نظام جديد لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العام الدراسي الجديد، يتضمن تحويل التقييمين المبدئي والنهائي إلى تدريبات للطلاب، مع استمرار تطبيق التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية وامتحاني منتصف ونهاية العام.

وأوضحت الوزارة أن التقييم المبدئي والنهائي كانا يمثلان بديلا عن امتحاني نصف العام وآخر العام في النظام السابق، بينما أصبح العام الدراسي الجديد يشهد إجراء امتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول وآخر في نهاية الفصل الدراسي الثاني، مع الإبقاء على التقييمين المبدئي والنهائي بهدف تدريب الطلاب فقط.

وأكدت الوزارة استمرار التقييمات الأسبوعية دون تغيير، إلى جانب تطبيق الاختبارات الشهرية، ضمن منظومة الدراسة والتقييم المقررة لطلاب المرحلة الابتدائية.

وفيما يتعلق بضوابط تقييم الطلاب وإعلان النتائج، أوضحت الوزارة أن درجة الطالب في كل مقرر دراسي تحسب وفقا للجدول المحدد بالقواعد المنظمة، على أن تكون الدرجة النهائية لكل مقرر من 100 درجة، مع مراعاة احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين في المادة.

وتشترط قواعد النجاح حصول الطالب على 30% على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من المواد التي تجرى فيها امتحانات، على أن يتم تحويل الدرجات النهائية إلى تقديرات.

كما ينقل الطالب إلى الصف الدراسي الأعلى حال اجتيازه المقررات الدراسية وحصوله على تقدير يتراوح من ممتاز إلى مقبول، إلى جانب تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 70% خلال الفصلين الدراسيين.

وتتضمن منظومة الدراسة والتقييم ايضا متابعة الخطة المدرسية الخاصة بتنفيذ البرنامج العلاجي، إلى جانب المتابعة الأكاديمية لطلاب الدمج في الصفوف الأولى من الحلقة الابتدائية وتفعيل جداول غرف المصادر.