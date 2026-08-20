الرئيس السيسى يؤكد التطلع لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 01:29 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لبحث سبل تطوير العلاقات بين مصر وقطر وتعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة، إلى جانب عدد من المسؤولين القطريين.

وشهد اللقاء تأكيد حرص البلدين على مواصلة دفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التقدم، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ونقل السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ترحيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، معربا عن تقديره لما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور خلال الفترة الأخيرة.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على توسيع مجالات التعاون بين القاهرة والدوحة، والاستفادة من نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات القطرية داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع إبداء استعداد الدولة لتوفير التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القطريين بما يسهم في توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما تناول اللقاء أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في عدد من القطاعات، وفتح مجالات جديدة أمام الشراكات والاستثمارات، بما يدعم خطط التنمية ويعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر.