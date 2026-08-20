التعليم تلغي «اكتشف» من مقررات رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي بدءًا من 2026-2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 02:21 مساءً - ألغت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منهج «اكتشف – Discover» من مقررات الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المناهج الدراسية المقرر تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027، وفقًا للقرار الوزاري المنظم للمناهج.

وتشمل المناهج المقررة للصفوف الثلاثة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، إلى جانب عدد من المواد والأنشطة الأخرى، من بينها التربية الفنية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومهارات الزراعة ومهارات الصناعة ومهارات إدارة الأسرة والإعلام التربوي والتربية المسرحية والمكتبات والتربية الموسيقية والتربية البدنية والصحية.

وبالنسبة إلى الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، حدد القرار عدد الفترات الدراسية أسبوعيًا بـ14.5 فترة، بالإضافة إلى فترتين لمادة اللغة الإنجليزية «Connect Plus» بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات، على أن توضع الفترتان ضمن الجدول الدراسي.

كما نص القرار على أن مدة الفترة الدراسية تبلغ 100 دقيقة، وأن يتولى معلم المادة تدريس تخصصه لكل صف دراسي وفق قوائم الطلاب المعلنة، مع تخصيص نصف فترة من حصص اللغة العربية للقراءة والاستماع.