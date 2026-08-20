عبد العاطي يبحث مع رئيس الوزراء القطري صفقة علم الروم والتعاون الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 أغسطس 2026 01:29 مساءً - بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تطورات العلاقات المصرية القطرية وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك قبيل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة بمدينة العلمين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة تطوير العلاقات بين القاهرة والدوحة، وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية، مع الحرص على انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة بصورة سنوية وتحويل ما يصدر عنها من مخرجات إلى خطوات عملية تدعم التعاون بين البلدين.

وتناول اللقاء تطورات التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث أشار وزير الخارجية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 80% خلال عام 2025، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة بعد الإعلان عن صفقة مشروع علم الروم في نوفمبر 2025، وبدء شركة الديار القطرية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في 9 أغسطس الجاري.

كما تطرق عبد العاطي إلى مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يتم باستثمارات قطرية مباشرة، باعتباره أحد نماذج التعاون الاستثماري بين البلدين.

وفي الجانب القنصلي والعمالي، أشاد وزير الخارجية بالرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية في قطر، مؤكدا أهمية عقد اللجنة العمالية المشتركة في أقرب وقت، مع استعداد مصر لتوفير العمالة والتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل القطري من خلال منظومة الربط الإلكتروني ووحدة إدارة التشغيل في الخارج.

كما ناقش الوزيران عددا من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، حيث شددا على أولوية الحلول السياسية والدبلوماسية، وأهمية استئناف المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز وتجنب أي إجراءات تعرقل حركة التجارة والطاقة.

وتناول اللقاء كذلك مستجدات القضية الفلسطينية، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين بشأن تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، وضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، إلى جانب التحذير من التوسع الاستيطاني والاعتداءات والاقتحامات في الضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى.

وبحث الجانبان أيضا تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أكدا دعم أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وتعزيز مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.

كما استعرض اللقاء الوضع في السودان، مع التأكيد على دعم وحدته وسيادته ورفض أي خطوات تستهدف تقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، إلى جانب مناقشة تطورات القرن الأفريقي وضرورة احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها وعدم اتخاذ تحركات أحادية من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.

وتطرق عبد العاطي إلى مشاركة مصر في القمة الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، مؤكدا أهمية توفير التمويل اللازم للبعثة والحفاظ على المكاسب التي تحققت في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين مصر وقطر، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، والبناء على نتائج الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والسياسي ويدعم جهود البلدين في التعامل مع التطورات الإقليمية.